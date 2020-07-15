15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı - Son Dakika

15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı

15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik günü düzenlenen program kapsamında Kozan Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edilen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainler...

15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı

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ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik günü düzenlenen program kapsamında Kozan Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edilen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainler tarafından Ankara'da yaşadığı vurulma anını anlattı.

Gazi Konuralp, o gece verdikleri mücadele ve hastanede nabzının durması ile başlayan hayat ve vatan mücadelesini aktarırken akraba ve ailesine son anda ulaşabildiğini kaydetti.

Havadan açılan ateş ile sol kaburgasından vurulan, mide ve karaciğerinde hasar oluşan ardından açılan ikinci ateşle sağ bacağından vurulan Gazi Konuralp, vatanının bütünlüğü için herkesin o gece sokakta olduğu aktardı.

Gazi Oğuzhan Konuralp, "Yanımda tesettürlü bir bayanın sadece kulağını alıp götürmüştü. Aynı taksi ile benle hastaneye gitti. Hastanelerde boş yer yoktu. Sabah yediye kadar müdahale edemediler. Sabah 7'ye kadar iyiydim. Ama kolumdaki nabız cihazı durmuş ve başımızda bekleyen hemşirenin haber vermesi üzerine ameliyata alındım. Uyandığımda ertesi gün olmuştu. Havadan helikopter 30 metre üzerimizde uçuyordu. Ateş edileceğini düşünmedim. Beni vuranı görmedim ama ben silah sesinden önce mermiyi hissettim. Yanımdaki arkadaşımın 3 kurşun isabet etti, diğer arkadaşım hafif yaralandı. Alt geçide indirdiler. Ama yanımdaki arkadaş çok büyük psikolojik sıkıntılar yaşadı" diyerek o anları adeta tekrar yaşadı.

Gazi, ziyaretin ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, ilçe müftüsü, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve protokol üyeleri Pekmezli mahallesinde 15 Temmuz Polis şehidi Aytekin Kuru'nun kabrinde dua etti. Protokol üyeleri öğle namazına müteakip de Hoca Ahmet Yesevi Camiinde şehitler için okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetine katıldılar.

İlçe esnaflarından Murat Mercan da 15 Temmuz şehitleri için şerbet dağıtarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberliği için Kozan'ın tek yumruk olduğunu kaydetti.

Etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen sirenli konvoy ve demokrasi nöbeti ile devam edecek.

Konuralp, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı - Son Dakika
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