15 Temmuz Gazisi, köprüde yaşadıklarını gözyaşları içinde izledi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gaziler ve aileleriyle birlikte 15 Temmuz'u anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmini izledi. 15 Temmuz Gazisi Mevlüt Demirci filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 15 Temmuz etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda dün akşam Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 15 Temmuz'u anmak için gaziler ve aileleriyle birlikte 15 Temmuz'u anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmini izledi. Film hem gazi ve gazi yakınlarının hem de Belediye Başkanı Usta'nın beğenisini topladı. Film gösterimine katılan ve 15 Temmuz'da köprüde yaralanarak gazi olan Mevlüt Demirci, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca film arasında 15 Temmuz gecesi Gaziosmanpaşa'da yaşayan ve şehit düşenlerin, gazi olanların isimleri anons edilerek yoklama alındı. Programda bayraklar sallandı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

"Türk milletinin mücadelesi onları şaşkına dönmesine, kendi içlerinde belirsizliğe neden oldu"

15 Temmuzla ilgili konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yaşadığımız olayları toplu bir şekilde genel hatlarıyla konunun bütünüyle ortaya koymuş olması olayın ne kadar büyük olduğunu ne kadar disiplinli bir şekilde planlandığını ve maksatlarının ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Türk milletinin her bir ferdinin orada inanılmaz bir mücadele vermesi onların aslında şaşkına dönmesine kendi içlerinde bile bir belirsizliğe neden oldu. Hiçbirimiz kendi askerimizin kurşununa maruz kalacağımızı hayal dahi etmemiştik. Ama ne yazık ki yukarıdan uçaklar karşıdan tanklar bir taraftan askerler tüm halkımız ablukaya almıştı. Gerçekleri görünce insanlarımızın her biri yaşlısı genci kadını erkeği yüreğini ortaya koyarak direndi bu filmde onu açık bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

"Yaşadıklarımız çok korkunç şeylerdi bunları tarif etmek kolay değil"

Film sırasında gözyaşlarına hakim olamayan 15 Temmuz Gazisi Mevlüt Demirci, "Yaşadıklarımız çok korkunç şeylerdi bunları tarif etmek kolay değil. Bu film yüzde 80'ini tarif ediyor. 34 tane insanımız orada şehit oldu 399 tane de gazimiz var 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde. Orada tank, helikopter, uçak vardı savaşın getirdiği bütün silahlar oradaydı. Halk vatanına ve devletine sahip çıktığı için çok şehit ve gazi verdi. Biz nasipliydik kurşun yedik siz de bizim yerimizde olsanız aynı şekilde davranırdınız. Ben Cumhurbaşkanı'ma 1 santim ile şehitliği kaçırdım dedim, benim söylememe üzüldü bir anlamda da sevindi Emine hanım dedi ki Allah sizi çocuklarınıza bağışladı. Askerin içerisinde darbe yapmak isteyenler halkın ne kadar bilinçli olduğunu bir daha darbe yaptırmayacağını artık idrak etmiştir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL