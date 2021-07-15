"Sizin demokrasiye sahip çıkın demenizle sokağa çıktık" - Son Dakika

15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan ve gazi olan Bahri Aydın, Münire Aydın'ın evine, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmet Yılmaz, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve milletvekilleri ile beraber ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında gazi çifte teşekkür eden Binali Yıldırım, "Dün akşam o gece yaşananlarla ilgili bir kitap okurken kitabın bir sayfasında; Bahri Bey, Münir'e Hanım ve oğulları Yusuf'un karar verip Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gidiyorlar. Darbeciler ateş açıyorlar. Onlara karşı meydan okumaya devam ediyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. İlk karşılayanlar sizlersiniz. Sizin sayenizde onların bütün motivasyonları bozulmuş. Rabbim böyle bir milletin hiçbir zaman sırtını yere getirmesin" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım'ın "Peki nasıl karar verdiniz?" sorusuna 15 Temmuz Gazisi Münire Aydın; "Sizin sayenizde. Sizin demokrasiye sahip çıkın demenizle sokağa çıktık" diye karşılık verdi.

O gece yaşadıklarını belirten 15 Temmuz Gazisi Bahri Aydın, "Tank bizim tüfek bizim dedim ardından sağ tarafımda duran darbeci askerler ateş açtılar. Karım benden daha yiğit. Beni bir daha vurmaya geliyor, 'Kocamı vurdunuz, ben bu vatanın anasıyım siz bu vatanın evladı değil misiniz' diyor. O sırada eşimi de vuruyorlar. Benim eşimin vurulduğundan haberim yok. Yine olsa yine çıkarız" diye konuştu.

Kaybedilen tüm şehitlerin anısına Kuran-ı Kerim okundu.

(Ali Nargüner/İHA)