15 Temmuz Gazisi'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı
28 dakika önce
15 Temmuz Gazisi'nin babası son yolculuğuna uğurlandıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'ın vefat eden babası Nihat Gülhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
15 Temmuz Gazisi'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan'ın vefat eden babası Nihat Gülhan düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Kdz. Ereğli ilçesinde uzun süredir geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gören 15 Temmuz Gazisi Tamer Gülhan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Zafer Gülhan'ın babası Nihat Gülhan hayatını kaybetti. Merhum Nihat Gülhan için bugün İkindi Namazı sonrası Kırmacı Mahallesi Hacı Ali Baycık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak cemaatten önce helallik aldı ardından cenaze namazını kıldırdı. Merhum Gülhan cenaze namazının ardından Kemer
aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
, Karadeniz
Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır
, CHP
İlçe Başkanı Sevdakar Aras, MHP
İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP
İlçe Başkanı Turabi
Çelik, STK
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:50 Kaynak: İHA
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