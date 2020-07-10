15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor - Son Dakika

15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor

15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyorFETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Sinoplu Zekeriya Yaşar (41), o geceyi anlattı.

15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin açtığı ateşle ayağından vurularak gazi olan Sinoplu Zekeriya Yaşar (41), o geceyi anlattı. 800 kişiyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdükleri o gecenin hala rüyalarına girdiğini belirten Yaşar, "O gece yanımızda 10 yaşlarında küçük bir çocuk vardı. 'Sen evine git' dedim. Çocuk da bana, 'Bu gece biz başarırsak, geleceğimiz güzel olacak ama eğer biz başaramazsak Suriye, Filistin ve Mısır gibi olacağız. Başaramazsak ve ölürsek şehit diyecekler, ölmezsek ve başarırsak güzel bir ülkede yaşayacağız' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi" diye konuştu.

O dönem Üsküdar Belediyesi'nde çalışan Zekeriya Yaşar, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. 800 kişiyle birlikte köprüye doğru ilerleyen Yaşar, darbeci askerlerin ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Bacağında 15 kırık oluşan Yaşar, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştu. Memleketi Sinop'un Durağan ilçesine yerleşen Yaşar, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını söyledi.

'YANIMDA 10 YAŞINDA BİR ÇOCUK VARDI, BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

O gece yaşanılanları anlatan Yaşar, "O dönemler Üsküdar'da ikamet ediyordum. Üsküdar Belediyesi'nde inşaat işleri bölümünde çalışıyordum. 15 Temmuz gecesi, kapının önünden tankların geçtiğini gördüm ve bir anda kendimi sokağa attım. Yaklaşık 800 kişiliyle birlikte köprüye yürüdük, köprüye ilk gidenler de bizlerdik. O gece yanımızda 10 yaşlarında küçük bir çocuk vardı, o da köprüye doğru yürüyordu. Çocuğa dönüp, 'Sen evine git' dedim. Bunun üzerine çocuk da bana, 'Bu gece biz başarırsak, geleceğimiz güzel olacak ama eğer biz başaramazsak Suriye, Filistin ve Mısır gibi olacağız. Parçalayacaklar bizi, ben öyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Başaramazsak ve ölürsek şehit diyecekler, ölmezsek ve başarırsak güzel bir ülkede yaşayacağız' dedi. Bu sözler beni çok etkiledi" diye konuştu.

'BACAĞIMDA 15 PARÇA KIRIK MEYDANA GELDİ'

Hep birlikte darbeci askerlere doğru yürüdüklerini ifade eden Yaşar, "Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Sadece taciz ateşleri yapılıyordu. Hepimiz askerliğimizi yaptık. 'Türk askeri hiçbir zaman bayrağa ateş açamaz' dedik ve önümüze bayrağı açtık, yürümeye devam ettik. Sonra bize doğru ateş etmeye başladılar. O sırada yanımızda olan genç bir kadın hayatını kaybetti. O anları hiç unutamıyorum bazen rüyalarıma giriyor. O gece köprüde ben de vuruldum, mermi bacağıma isabet etti. Kasık ve diz arasındaki kemikte 15 parça kırık meydana geldi. Atardamar ve toplardamar koptu. Sol bacağımda mermi kaldı. 9 ay içinde büyük ameliyatlar geçirdim. Hamdolsun şimdi sağlığım çok iyi, son bir ameliyat daha olacağım. Şu an yürümede biraz engelim var" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi: O gece, hala rüyalarıma giriyor - Son Dakika
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