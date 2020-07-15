15 Temmuz Gazisi o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu

Ümraniye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde demokrasi nöbeti tutuldu.

Ümraniye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde demokrasi nöbeti tutuldu. Darbe gecesine ait görüntülerin izlendiği programda vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Köprüde darbecilerin tank topu atışı sonucunda kafasına şarapnel parçası isabet eden Gazi Ali Osmanoğlu, "Allah bir daha yaşatmasın, bu görüntüyü görünce tekrar o güne gittim. Aynı şeyleri yaşadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Santral Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Mehteran konseriyle başlayan demokrasi nöbeti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve selaların okunmasıyla devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişimine ait video gösterimlerinin yapıldığı programda, darbeci askerler tarafından haince şehit edilen şehitler için dualar edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "4 sene önce bu darbe girişimini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın, erkek, çocuk herkesin sokağa dökülmesiyle bastırıldı. Bir tarafta savaş uçakları, kendi ülkesine bomba atan hainler, kendi ülkesindeki sivil halka silah sıkanlar vardı. Diğer tarafta o silaha karşı kendi imanıyla, kalbiyle, vatanını, milletini, dinini, ülkesini seven insanlar bir araya gelip bunu bastırdı. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına şükranlarımı arz ediyorum. Türk halkı bununla ne kadar övünse azdır. Bundan dolayı herkese ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

GAZİ O ANLARI İZLEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: "TEKRAR O GÜNE GİTTİM"

15 Temmuz gecesi yaşananların video gösterimi sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin tank topu atışı sonucu kafasına şarapnel parçası isabet eden ve ağır yaralanan Gazi Ali Osmanoğlu " Boğaziçi Köprüsü'ndeydim. Şehit olmak tek dileğim. Allah bir daha yaşatmasın, bu görüntüyü görünce tekrar o güne gittim. Aynı şeyleri yaşadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Alabacak isimli bir vatandaş, "Çok mutluyum. Bu toprakları düşmana bırakmadık, bırakmayacağız. Allah'ın izniyle reisimizin arkasında hedefe tek yumruk olup yürüyeceğiz. Hedef 2023" diyerek sela okudu.

(İHA)

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi o görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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