15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi Parkı Arpalı'da açıldı - Son Dakika

Mehteran ekibinin gösterisinin ardından protokolün günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmaların akabinde 15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi'nin ismini taşıyan parkın açılışı yapıldı. - BAYBURT

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arpalı Beldesi'nde Bayburtlu 15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi'nin ismini taşıyan park düzenlenen törenle açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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