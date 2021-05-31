15 Temmuz Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Uzun için, Engindere Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, inanan ve vatan sevgisi yüksek bir Gazinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, " 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en ön safta mücadele Muammer Uzun, İstanbul Çengelköy'de ihaneti duyar duymaz alana inen, vücudunu kurşuna, her şeye siper eden bir kardeşimizdi. Biz bugün burada, üzerine Türk Bayrağını serdirme hakkına nail olan Muammer ve Muammer gibiler sayesinde bir aradayız. " dedi.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Muammer Uzun'un cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.