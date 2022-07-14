15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı" - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı"

14.07.2022 11:01

15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı"İSTANBUL 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir.

15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı"

İSTANBUL 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda sol kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlere karşı mücadele eden Üzeyir Civan darbecilerin açtığı ateş sonucunda sol kolunu kaybetti. Gazi Civan, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümüne sayılı günler kala yaşadıklarını gözleri dolarak anlattı.

"15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir"

Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Çünkü yalnız Türkiye tarihinde değil İslam tarihinde de bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz 2016, bir milletin bir dönemi sona erdirip yeni bir dönemin başladığı bir tarihtir. Bu ülke üzerinde emelleri olan hainlere, alçaklara verilebilecek en büyük dersi biz o gün, bu vatanın evlatlarıyla beraber verdik. Biz o gün büyük mücadele verdik. O gece bu ülkenin feraha ulaşması için Kabe'de dualar edildiğini biliyoruz. Diğer ülkelerde de İslam adına gözyaşı akıtan insanların duaları vardı. ve o duaların neticesinde elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

"Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı"

Gazi Üzeyir Civan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı. Benim için önemli olan da oydu. 15 Temmuz'da ben darbe haberini aldığımda burada oturmuş çay içiyordum. Televizyon izlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu bir kalkışmadır' açıklamalarını gördüm. Köprüdeki tankları gördüm. Darbe bildirisini okuttuklarında ise yerimizde duramadık. Gişelerin olduğu kısımdan silah sesleri duymaya başladık. Bir yandan da insanlar tekbirler getiriyordu. 'Vatan sana canım feda' diye bağırıyorlardı. Ben yaklaşık 500 metre uzaklıktayken seyirci kalamazdım. Ben de gişelerin oraya giderek bir şeyler yapmalıydım. Mücadele etmeliydim"

"Hayatımda hiç duymadığım yoğunlukta çınlama sesi duydum"

Vurulduğu anları anlatan Civan, "Kafamı kaldırdığım esnada yolun karşı tarafında 7-8 darbecinin mevzi değiştirdiğini gördüm. Onları uyarmak ve uyandırmak için iki elimi havaya kaldırdım, üzerlerine doğru koşarak gittim. 'Durun, yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz diye bas bas bağırarak üzerlerine doğru gittim. Onların bulunduğu yere kadar ulaşmıştım. Aramızda 4-5 metre mesafe vardı. Bu esnada hayatımda hiç duymadığım yoğunlukta çınlama sesi duydum. Sanki o esnada sol kolumu elektrik çarpmıştı" dedi.

"Ameliyattan uyanınca ilk sorum 'Vatan selamette mi?' oldu"

Gençlerin 'yaralı var' diyerek yanına geldiğini anlatan gazi Civan, "Üzerimdeki tişörtle koluma tampon yaptılar. Hastaneye gittik, ameliyat oldum. 3 buçuk saatlik ameliyattan uyandım. Başucumda bekleyen yeğenime 'Ne oldu, bitti mi?' diye sordum. İlk sorduğum soru buydu. Şaşırdı yeğenim, 'Ne bitti mi dayı?' dedi. 'Olaylar bitti mi, vatan selamette mi?' dedim. O da, 'Bitti dayı bitti' deyince derin bir nefes çekerek 'Elhamdüllillah' dedim. Elhamdülillah ki ben kolumu kaybetmiştim ama cennet vatanımı kaybetmemiştim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan: 'Giden bir kolumdu ama kalan vatanımdı' - Son Dakika

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