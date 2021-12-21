15 Temmuz gazisi Veyis Gümüşsoy, darbe gecesinde yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının halka kurşun sıktığı 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karnından yaralanan Veyis Gümüşsoy, yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı.

Eskil İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Gümüşsoy, 15 Temmuz haftasında Ankara'ya çalışmaya gittiğini ve Eryaman'da bir inşaat şantiyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Televizyon izlediği sırada kalkışmanın başladığını haberlerden öğrendiğini belirten Gümüşsoy, şöyle konuştu:

"Tabii ki yerimizde duramadık. Vatanımız elden gidiyor düşüncesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokaklara çıkın' talimatının ardından hemen sokaklara döküldük. Bir anda kendimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin orada bulduk. İlk vardığımızda TOMA'lar yolları kapatmıştı. İnsan seli vardı. Bizleri ilk karşılayan polisler oldu. Polisler bizlere 'burayı geçmeyin ileriye bomba atıyorlar' dedi ancak biz dinlemedik yürüyüşümüze devam ettik. Gece saat 03.00-04.00 gibi helikopterle üzerimize ateş ettiler. Bu kurşun yağmurunun ardından askeri birlikler geldi. Onların hepsini teslim aldık. Sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı radyodan dinledik. İstanbul'a sağ salim geldiğini duyunca çok sevindik."

Gümüşsoy, darbecilerin insanları görerek ve bilerek üzerine bomba bıraktıklarını, kendisinin de yaralanarak gazi olduğunu ifade etti.

Program Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun tarafından Gümüşsoy'a plaket ve çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.