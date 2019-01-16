Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Gazisi Zorova'ya Geçmiş Olsun Ziyareti

15 Temmuz Gazisi Zorova'ya Geçmiş Olsun Ziyareti

2 saat önce

Bir grup lise öğrencisi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan Mustafa Zorova'yı (72) geçirdiği 41. ameliyat sonrası evinde ziyaret etti.

15 Temmuz Gazisi Zorova'ya Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Bir grup lise öğrencisi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan Mustafa Zorova'yı (72) geçirdiği 41. ameliyat sonrası evinde ziyaret etti.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nden bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Zorova'yı evinde ziyaret etti.

Gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alan öğrenciler kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zorova, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde ayağından 3 kurşunla yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü hatırlatan Zorova, tedavi sürecinde daima yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zorova, "Tek isteğim Reis-i Cumhurumu bir kez göreyim, sohbet edelim. Belki bir daha görmek nasip olmaz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: AA

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