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15 Temmuz gazisinden "ihanetleri unutmayalım" çağrısı - Son Dakika

15 Temmuz gazisinden "ihanetleri unutmayalım" çağrısı

13.07.2021 12:09

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek için gittiği 2. Ordu Komutanlığında askerlerin ateş açması sonucu yaralanan Enes Gün, yaşadıklarını bir an olsun aklından çıkarmıyor.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek için gittiği 2. Ordu Komutanlığında askerlerin ateş açması sonucu yaralanan Enes Gün, yaşadıklarını bir an olsun aklından çıkarmıyor.

Cuntacı askerlerin ateşiyle karnından ağır yaralanan ve 4 kez ameliyat olan Gün, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen yapılan hainliği unutmuyor.

Enes Gün, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir dönem noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz denilince aklına ihanet, karanlık ve en uzun gece geldiğini anlatan Gün, "Bir ihanet gecesi ama aynı zamanda kahramanlık adına çok büyük bir destanın yazıldığı gece. Aradan 5 yıl geçti. Dışarıdakiler belki unutmuş, bazen aklına getiriyor olabilir ama biz olayları bizzat yaşayanlar olarak hiçbir zaman unutmadık, yaşadığımız acıyı, gördüğümüz muameleyi, o gururu hiçbir zaman unutmadık." dedi.

"Ömür boyu sürecek bir gururum var"

Darbe girişimine tepki amacıyla gittiği 2. Ordu Komutanlığı önünde teröristler tarafından yaralandığını anımsatan Gün, şöyle devam etti:

"O zaman zor bir gün atlattık ancak ondan sonra benim için farklı bir hayat başladı. Ne kadar bedenimin acıdığını bilsem de o gurur şu an bende aynı. Ömür boyu sürecek bir gururum var. Hamdolsun rabbime gazilik bir rütbeyi bize nasip gördü keşke şehitlik gibi bir makama erişseydim fakat kısmetimizde bu vardı. Sadece bizim için değil tüm insanlar için şu geçerlidir; Bir ihaneti unutan insanlar mutlaka aynı ihanete maruz kalırlar. Bize düşen 15 Temmuz ve benzer ihanetleri unutmamamız, bizden sonraki nesle aktarmamız, hafızalarda taze tutmamız gerekiyor. Aksi takdirde 15 Temmuz'un çok daha kötüsün yaşayıp bu sefer başarısız olabiliriz. Bizim şehitlerimize verdiğimiz söz var. Onların bizler için can verdiğini düşünerek vatanımıza, onların emanetine sahip çıkmamız gerekiyor aksi halde onlara da kendimize de ihanet etmiş oluruz."

"Anlatılmaz bir duygu"

Enes Gün, vurulduğu günü unutamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da kamyonun üstündeyken vurulduğum o anı, nişan alındığını hissetim ve o andan sonraki vücut ağrısını hiç unutamıyorum. Kelimeyi şahadet getirip şehit olmayı beklemek biraz ilginç, tuhaf güzel, inanılmaz ve anlatılmaz bir duygu. Mükemmel duyguların da acıların da içinde olduğu bir andı. Zor günler atlattım fakat bugün vücudumda yüzlerce şarapnel ve mermi izi benim ve benden sonra gelecek çocuklarım ve neslim için onur ve gururdur. Rabbim bir daha yaşatmasın."

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini anlatan Gün, ihanet gününü unutmamak, insanların hafızasında taze kalmasını sağlamak adına çeşitli sosyal platformlarda sürekli paylaşımlar yaptığını ifade etti.

"Her an uyanık olmamız gerekiyor"

Gün, bütün şehit yakını ve gazilerle iletişim kurmaya, onlarla bir olmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehit yakınları ve gazilerle iletişim kurup o günü bazen sohbetin içerisine dahil ederek o günü yaşamaya çalışıyoruz. Biz bunu bugün yapmazsak yarın sohbet değişecek diğer gün biliyorum ki tamamen unutulacak. 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti, 15 yıl da geçse, 100 yıl da geçse şehitlerimizin hatırı için bu hainlerin yaptıklarını unutmamız aynı zamanda dışarıdan ve içeriden gelebilecek bütün operasyonlara her an uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye şu an bir kişinin değil tüm dünyanın düşmanı aynı zamanda Müslüman bir ülke oluşumuz bütün dünyanın gözüne batmakta. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bunun kırılma noktası 15 Temmuz idi. 15 Temmuz'da gösterdiğimiz cesareti bundan sonra da göstereceğiz. Bütün dünyaya ders olan 15 Temmuz eminim milletimize de öz güven oluşturmuştur. İnşallah gelecek nesillerimiz de en az 15 Temmuz kahramanları kadar cesaretlerini gösterebilirler."

15 Temmuz gazisinden ihanetleri unutmayalım çağrısı
15 Temmuz gazisinden ihanetleri unutmayalım çağrısı
15 Temmuz gazisinden ihanetleri unutmayalım çağrısı
15 Temmuz gazisinden ihanetleri unutmayalım çağrısı

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisinden 'ihanetleri unutmayalım' çağrısı - Son Dakika


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