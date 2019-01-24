15 Temmuz Gecesi Efkan Ala Derdest Ederek Kaçırılmak İstendi

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne ilişkin devam eden soruşturmada şüphelilerden Y.Y.'nin olay gecesi dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı zorla derdest ederek kaçırmak için resmi konuta girmek istediği ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsüne ilişkin devam eden soruşturmada şüphelilerden Y.Y.'nin olay gecesi dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı zorla derdest ederek kaçırmak için resmi konuta girmek istediği ortaya çıktı.



Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görülen davada darbe girişimi gecesinde şüpheli Y.Y.'nin aracıyla İçişleri Bakanlığı resmi konutlarının önüne geldiği güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Kapıdaki nöbetçi polis memuruna tatbikata geldiklerini söyleyen Y.Y. ve yanındaki arkadaşı görevli polisin burada tatbikat yok dedikten sonra silah çekmesi sonucu olay yerinden uzaklaştılar. Gece yarısı saat 01.30 civarlarında ters şeritten ilerleyen ambulans içerisinde uzun namlulu üzerinde askeri üniforma olan bir şahısın geçtiği güvenlik kameraları ve çevrede ki vatandaşlar tarafından görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan üst düzey güvenlik sayesinde Y.Y.'nin resmi konuttan içeri giremediği tespit edildi.



Y.Y. verdiği ilk ifadede olay gecesi Ankara'da olmadığını o gece İzmir'de olduğunu söyledi. Şüphelinin cezaevinde yeniden alınan ifadesinde ise darbe gecesi eşiyle İzmir'den Ankara'ya geldiklerini eşini eve bıraktıktan sonra medyadan darbe girişimi olduğunu öğrendiğini gece saat 01: 30'a kadar tek başına arabayla gezdiğini ve İçişleri Bakanlığı resmi konutunun nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.



İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Başsavcılığı Y.Y. ile birlikte toplam 17 sanığın yargılanmasını talep etti. - ERZURUM

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