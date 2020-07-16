15 Temmuz gecesi kan bağışına koştular - Son Dakika

15 Temmuz gecesi kan bağışına koştular

KİLİS - Kilis Kan Merkezi tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlediği kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanında Kan toplama aracıyla kan bağışçılarını kabul eden Kilis Kan Merkezinin aracına adete vatandaşlar kan bağışında bulunmak üzere akın etti.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle gece kan bağışı düzenlediklerini ifade ederek, "Bütün vatandaşlarımız gibi bizlerde meydandayız. Vatandaşlardan bağışı alıyoruz. Ramazanda ve pandemi süresinde olduğu gibi kan ihtiyacımızı toparlamayadık. Yoğun bir şekilde kan bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlar ise Kan bağışının önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün bize kan lazım değil ama yarın bize lazım olabilir. Bu nedenle kan bağışında bulunuyoruz" ifadesini kullandılar.