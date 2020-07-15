15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı - Son Dakika

15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı

TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması

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TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek'in konuşması 15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.

"Haklarını ödeyemeyiz, Allah onlardan razı olsun"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da darbecilerin silahla tehdit ettikleri TÜRKSAT çalışanlarına yayınları kestiremediklerini, son çare olarak yerleşkeyi bombalayarak yayınları kesmeyi hedeflediklerini söyledi.

Menfur amaçlarına ulaşamayan teröristlerin, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'yı şehit ettiklerini belirten Sayan, "Hainler, Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi ve Halil Ersoy'u ise yaraladılar. Şehit ve gazilerimiz bizim ve milletimizin gönlünde, dualarında, isimleri ise tarihin ve TÜRKSAT'ın koridorlarında yankılamaya sonsuza dek devam edecek. Haklarını ödeyemeyiz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ihanet girişiminin hala zihinlerde çok taze olduğunu dile getirerek, "Bu ihaneti gelecek nesillere aktarmak ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmak gibi bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Programda şehit ailelerine ve gazilere, günün anısına hatıra eşyalar takdim edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:02 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gecesi şehit olan TÜRKSAT çalışanları anıldı - Son Dakika
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