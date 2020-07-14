15 Temmuz gecesi yaşananlar, ezilen araç ve fotoğraf sergisi ile tekrar hatırlandı - Son Dakika

15 Temmuz gecesi yaşananlar, ezilen araç ve fotoğraf sergisi ile tekrar hatırlandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların darbecilere karşı canları pahasına verdikleri mücadele, 15 Temmuz Unutmadık Unutmayacağız Fotoğraf ve Tanklarla Ezilen Araç Sergisi ile tekrar hatırlandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların darbecilere karşı canları pahasına verdikleri mücadele, 15 Temmuz Unutmadık Unutmayacağız Fotoğraf ve Tanklarla Ezilen Araç Sergisi ile tekrar hatırlandı. Üsküdar'da düzenlenen sergide tanklar tarafından ezilen ve içerisinde 3 kişinin yaralı olarak kurtulduğu araç da sergilendi.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin darbecilere karşı yaşamları pahasına verdiği mücadele, 15 Temmuz Unutmadık Unutmayacağız Fotoğraf ve Tanklarla Ezilen Araç Sergisi ile tekrar gözler önüne serildi. Üsküdar Meydanında düzenlenen sergide 15 Temmuz gecesinde hafızalara kazınan görüntüler tekrar sergilendi. Hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı yakınlarına darbecilerin kullandığı tanklar ile ezilen, ardından içerisinden Gazi Mustafa Yücel ile iki çocuğunun yaralı kurtulduğu araç da sergilendi. Sergiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım gösterdi.


Programda konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Kimisi devletin bütün kademelerine sızmış, kimisi bizim kahraman ordumuzun içerisinde sızmış bu ihanet şebekesinin elemanları adeta o günler için yetiştirilmiş idi. 15 Temmuz'dan sonra bu fareleri bizim kahraman güvenlik güçlerimizin lağım çukurlarından topladığı günleri hatırlayın. Bakın şu araç trafik kazası yapmadı. Bu hainler, içerisinde baba ve iki çocuğun olduğu bu araca zırhlı tankını sürebilecek kadar insanlıktan çıkmış hainlerdir. Ama dediğim gibi, en değerli varlığı olan, canını seve seve feda etmesini bilen, adeta bu konuda birbiriyle yarışan milletin mensuplarıyız. 15 Temmuz'un hepimizin hafızasında ve hayatında önemli bir yeri vardır. Bizler bu tarihi asla unutmamak ve unutturmamak zorundayız" dedi.


Çengelköy Muhtarı 15 Temmuz Gazisi Can Cumhur ise, "15 Temmuz gecesi bu milletin devletin diriliş ve direniş gecesidir. O gece Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türk milleti olarak sokakları kapattık ve azılı FETÖ'nün elemanlarına geçit vermedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gecesi yaşananlar, ezilen araç ve fotoğraf sergisi ile tekrar hatırlandı - Son Dakika
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