Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz darbe girişiminin çarpıcı anları kameralarda
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15 Temmuz darbe girişiminin çarpıcı anları kameralarda

1 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en çarpıcı anları kameralara yansıdı.

15 Temmuz darbe girişiminin çarpıcı anları kameralarda, System.String[]

15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel
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