15 TEMMUZ GECESİNİN DHA KAMERASINA YANSIYAN EN ÇARPICI ANLARI 7
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İstanbul DHA15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttaydı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
DHA
15 Temmuz darbe girişimi gecesi en kritik noktalarda Demirören Haber Ajansı ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.
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