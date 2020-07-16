15 Temmuz hain darbe girişimi 4'üncü yılında Sakarya'da anıldı - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü 4'üncü yılında Sakarya'da binlerce kişinin katılımıyla anıldı. Gerçekleşen programda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Motosikletin üzerindeyken silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve onlara doğru motoru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla beraber onların kaçtığını gördük ve o gece inanın ben hayatım boyunca gurur duyacağım şeyler yaşadım" dedi.



15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından birisi de Sakarya idi. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemiş, vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunulmasının 4'üncü yıl dönümünde Sakarya'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleşen anma gecesine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, vali yardımcıları, siyasi parti il başkanları, belediye başkanları, 15 Temmuz gazileri, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program mehteran takımın gösterisiyle başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasının alandaki ekranlara yansıtıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, hazırlanan kısa film izletildi. 15 Temmuz gazisi Adem Akyol, duygu ve düşüncelerini anlattı. Etkinlik sonunda sela okunmasının ardından Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.



"15 Temmuz'un üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olabilmek önemlidir"



Programda konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle o günü yaşamış, o günde kutlu bir direniş ortaya koymuş, aziz milletimizin asaleti, şanı ve şerefini ortaya koymuş çok kıymetli Sakaryalılar adına konuşma yapan değerli konuşmacılar gerçekten tarihi şan ve şerefle dolu Türk tarihinde 15 Temmuz'un ne kadar kıymetli, ne kadar önemli tarihi dönüm noktası olduğunu çok güzel ifade ettiler. Ama esas sözü bugün burada konuşmayan, ama 15 Temmuz'da yüreğini ortaya koyan, cesaretini, asaletini, fedakarlığını ortaya koyan, meydanlara inen ve meydanları o hainlere, teröristlere dar eden milletimiz söylemiştir, söylemeye de devam etmektedir. Bir pandemi sürecindeyiz, araya her ne kadar mesafe koysakta gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir, birlik ve beraberliğimiz daim. Rabbim asil Türk milletinin birlik ve beraberliğini ebediyete kadar daim eylesin, sürdürsün inşallah. Türk tarihi, var olduğu günden beri şan ve şerefle doludur. Yeryüzünde emin olun Türk milleti kadar şerefli, asil bir millet yoktur. Böyle şeref ve şanda yeryüzünde emin olun hiçbir millete nasip olmaz, olmayacaktır. Bu millet asaletiyle tarihte var olduğu günden beri nam yapmış, hep millet ve insanlığa adalet, merhamet, insanlık götürmüş bir millettir. Bu milletin asil evlatlarının, ecdadımızın kurduğu medeniyet hep insanı eşrefi mahluk olarak bilen, insanı baş tacı yapan bir medeniyetin fanileri olmuşlardır. İnsanlığa, insanlığı öğreten ona hizmet götüren, insanı insan olarak gören hizmet eden bir anlayışı inşa etmişlerdir, bu günümüzde de devam etmektedir. Bu millet mazlumların sığınağıdır, bu millet gariban ve dünyada zulme uğrayan insanların sığınağıdır. Onun için 15 Temmuz önemli ve kıymetlidir, onun için 15 Temmuz'un üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olabilmek önemlidir" dedi.



"Dünya kurulduğundan beri doğruların olduğu kadar hainler de kötüler de var"



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Benim için, ailem için temsil ettiğim toplum için en önemli iki dakikalık bir sözdü. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünya kurulduğundan beri doğruların olduğu kadar hainler de kötüler de var. Şu anda korona virüs diye bir mikropla uğraşıyoruz. Esas bir mikrop var kötülük mikrobu. Kötülük mikrobu insana bulaştığı zaman o gözle bakmaya devam ederler. Onun için bu kötülük mikrobuna bulaşanlarla aramıza mesafe koymak lazım. Esas tehlike de onlar. Bu vatan bizim, bu ülke bizim bu ülkede yaşıyoruz herkes zamanı geldiği zaman ömrü bittiği zaman gidiyor. Onun için bu süreci düzgün geçirmek lazım. Ben bu ülkede doğmaktan Müslüman olmaktan Sakaryalı olmaktan işçi olmaktan işçilerin başı olmaktan cenabı Allah'a hamt ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor geceniz mübarek olsun Allah'a emanet olun" diye konuştu.



"Bugün bizim için bir yas günü değildir, bugün Türk milleti için diriliş günüdür"



Anma gecesinde konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, "15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türk tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktası. Bu hain darbe girişimi olduğu geceyi farklı şekilde tarif etmeye çalışanlar, tiyatro, kontrollü darbe diyenler olsa da o gece Türk milletinin, devletinin topyekün kıyama geçtiği ve hain yapılara karşı, arkasındaki emperyalist emellere karşı 'Buradayız, vatanımızı ve milletimizi kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' dediği ve o kararlılığı ortaya koyduğu geceydi o gece. Darbe girişimine karşı tavır koyan herkesi saygı ve minnetle anmak istiyorum. Dünyada çok az sayıda ülke haricinde 'Kalbim Türkiye ile beraberdir ve Türkiye ile birlikte tavır alıyoruz' diyen ne yazık ki olmamıştır. Devlet teröre karşı tarihi bir mücadele veriyor. Bu verilen mücadelede devletimizin yanındayız ama millet olarak da inşallah yetiştireceğimiz evlatlarla bu milletin, devletin 2023, 2053, 2071 yıllarında şaha kalktığı, dünyada süper güç haline geldiği günleri inşallah hep birlikte göreceğiz. Bugün bizim için bir yas günü değildir. Evet şehit, gazilerimiz vardır ancak bu bizim için bir yas günü değildir. Bugün Türk milleti için diriliş günüdür. Allah bu musibetten bize hayırlar nasip edecek, gelecekte Türk devletinin, milletinin kudretini, gücünü, iradesini bütün dünyaya göstereceğiz diyorum" şeklinde konuştu.



"O gece onlar tetiğe bassaydı hiçbirimizin şansı yoktu basamadılar kaçtılar"



15 Temmuz hain darbe girişiminde motorunu hainlerin üzerine doğru süren ve o gece hayatı boyunca gurur duyacağı anlar yaşadığını belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "15 Temmuz'da herkesin anıları vardır benim de çok güzel anılarım var çünkü o dönemde milli sporcuydum ve yurt dışında yaşıyordum. O akşam Sakarya'da olmak benim için hayattaki belki de en önemli anlardan biriydi. Çünkü o gece darbe girişiminden bahsedildiğinde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ama Cumhurbaşkanımızın o geceki açıklamasıyla beraber hepimiz ışığı gördük ve meydanlara koştuk. Ben o meydanlara giderken bir avantajım vardı çünkü şehirde trafik kitlenmişti ve motosikletimi alıp önce bu meydana geldim. Burada polis anonsunu duydum. 'Burada sıkıntı yok derhal Valiliğe gidin' dediler. Biz de hızlı bir şekilde Valiliğe giderken gördük ki yollar kilitlenmiş insanlar koşarak gidiyordu. Biz aralardan motorla gittik Valiliğe geldiğimizde dediler ki 'Valiliğin arka tarafında sıkıntı var orada hainler elinde silahla bekliyor' dediklerinde motosikletin üzerindeyken silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve onlara doğru motoru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla beraber onların kaçtığını gördük. O gece onlar tetiğe bassaydı hiçbirimizin şansı yoktu basamadılar kaçtılar ve o gece ben inanın hayatım boyunca gurur duyacağım şeyler yaşadım. Cesur Sakarya gençlerini gördüm. Sabahlara kadar meydanlarda gezdiğimizde Türk halkını Türk gencinin Türk insanının ne kadar cesur olduğuna ben şahit oldum. O yüzden benim için belki de en büyük kazanç o gece Türkiye'de olmaktı, Türk halkının Sakaryalıların ne kadar cesur olduğunu Rabbim görmeyi nasip etti. Rabbim bizlere 15 Temmuzları yaşatmasın Rabbim huzurumuzu inşallah bozmasın ve çok güzel günlere bizi kavuştursun. Ülkemizde de dünyada da çok sıkıntılı günler yaşanıyor bu anlamda da Rabbim inşallah bu günleri de atlatmayı bizlere nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bugün istiklalimizin ve istikbalimizin sahibi biziz diyerek haykırdığımız günün anıdır"



Anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bugün istiklalimizin ve istikbalimizin sahibi biziz diyerek haykırdığımız günün anıdır bu gece. Bugün bizi biz yapan düşünce zenginliğimiz, bir düşmanlık ya da bir ayrılık gibi gören ve bundan medet umarak ülkemizi karanlıklara sürüklemek isteyenlere karşı biz kardeşiz, bizi bölemezsiniz diyerek heveslerini kursaklarına tıkadığımız gecedir bu gece. Bugün çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız şanlı tarihimizin tarihe altın harflerle kazındığı destanlardan biridir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik destanının 4'üncü yılıdır bu gece. O gece öyle bir geceydi ki hepimiz için ibretliklerle dolu bir geceydi. O meşhur geceyi hiç unutmayalım ki gece karanlığında kalleşçe ihanet peşinde koşanları hiçbir zaman unutmayalım. Bir kez daha Dünya'ya haykırmak isterim ki böyle bir ihanete teşebbüs etmek isteyen her kim varsa bilsinler ki onlar daha ihanetlerini açık etmeden biz vatanımızın başındayız ve bizim demokrasi nöbetimiz bitmedi hiç bitmeyecek" dedi. - SAKARYA