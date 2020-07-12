15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına doğru - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına doğru

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına doğru -Şehit babası Tevfik Oğuz; -"O gece Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor" "Bunun acısı unutulacak gibi değil, 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe...

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına doğru

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-Şehit babası Tevfik Oğuz;

-"O gece Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor"

"Bunun acısı unutulacak gibi değil, 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe büyüyor"

ELAZIĞ - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Biz şehidimizle gurur duyuyoruz. Orada 52 şehidimiz oldu. Gençlerimiz, yiğitlerimiz oldu. Bütün şehit aileleri bunu bilsinler ki o gece Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı Özel Harekat Polisi Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz(66), her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ediyor. Aradan geçen 4 yıl da oğlunun kabrini biran olsun boş bırakmayan baba Oğuz, şehitleri ile gurur duyduklarını belirterek, o gece oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu da aktardı.

"Erdoğan'a bir şey olsaydı, ülkenin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor"

Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 52 şehitleri olduğunu aktaran Baba Tevfik Oğuz, "Gençlerimiz, yiğitlerimiz oldu. Bütün şehit aileleri bunu bilsinler ki o gece Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey olsaydı ülkemizin ne hale geleceğini insan düşünmek bile istemiyor. Allah, onu başımızdan eksik etmesin. Biz şimdi anladık, dünyada böyle bir ülke yok" dedi.

15 Temmuz hain darbe gecesi oğlunu aradığını ancak kendisi ile irtibat kuramadığını belirten Baba Oğuz, " Saat, 23: 15 gibi Eyyüp'ü aradım, telefonu çaldı ancak cevap vermedi. 10 dakika bekleyip tekrar aradım bu sefer telefonu da çalmadı. Şehit olduğu zaten içime doğdu. Bunun üzerine çarşıda bilet almaya gittim. Öğrendim ki hava limanı kapalı, uçaklar kalkmıyor ve geri eve geldim. Sabah, polisler eve gelerek bize haber verdi. Onun şehit olduğunu zaten anlamıştım, içimize doğmuştu"diyerek 4 yıl öncesini anlattı.

"Gittikçe acısı ağırlaşıyor"

Oğullarının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren baba Oğuz, "Şehit olduğunu söylediklerinde yıkıldık. Gittikçe acısı ağırlaşıyor, bunun acısı unutulacak gibi değil. 4 senedir belki gittikçe acısı hafifler diyoruz ama gittikçe büyüyor. Allah, gani gani rahmet eylesin. Eyyüp, memleketini ve milletini seven biriydi. Biz ona emekli ol dediğimizde vereceği cevaptan korkardık. Sen başka görev yapamıyor musun diye sorduğumuzda o da, acemiler geliyor onlara yardımcı olmam lazım deyip konuyu kapatırdı. Emeklisi dolmuştu ama demek ki kaderinde bu varmış. Cenab-ı Allah, bir daha böyle bir belayı vermesin ve ülkemize yaşatmasın"diyerek sözlerini tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılına doğru - Son Dakika

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