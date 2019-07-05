15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 şahıs tutuklandı

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 şahıs tutuklandıSakarya'da darbe teşebbüsü sonrasında FETÖ kapsamında 4 bin 163 şahsa işlem yapıldıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatmış olduğu operasyonlarda 4 bin 163 şahsa işlem yaparken, bu şahıslardan bin 354'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, ülke genelinde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500 üzerinde vatandaş yaralanmasına neden olmuştu. Darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından bir tanesi de Sakarya idi. Sakarya'da darbe teşebbüsünü 1. Motorize Piyade Komutanlığı vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere Kurmay Albay Bahri Gürhan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İlhan Aysan, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, İsmail Öcal'ın yönlendirdiği belirtildi. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemişti. 15 Temmuz 2016 günü vatandaşların da desteği ile darbe girişimi teşebbüste kalırken, Sakarya'da "Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bozma, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlarından çok sayıda asker gözaltına alındı.Adil Öksüz hala firar15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahı yakalandı ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Sakarya Üniversitesinde ilahiyat profesörü olan Adil Öksüz'ü daha sonra sırra kadem basarak kaybolmuştu.Demokrasi nöbetleriTürkiye Cumhuriyeti Devletine darbe girişiminde bulunulması sonrasında yüz binler tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da demokrasi nöbetlerine başladı. Yüzbinler darbe teşebbüsü akşamından itibaren Demokrasi Meydanında toplanarak birlik mesajı verdi. Nöbetlere dönemin valisi Hüseyin Avni Coş başta olmak üzere tüm protokol katılmıştı. Sabahlara kadar süren demokrasi nöbetlerinde vatandaşlar çadır kurmuş ve orada kalmıştı.Bin 354 şahıs tutuklandıYaşanan darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat sonrası operasyonlara başladı. Operasyonlar kapsamında Sakarya'da darbe teşebbüsünü yöneten 1. Motorize Piyade Komutanlığı vekili Albay Uğur Çoşkun olmak üzere çok sayıda asker gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları operasyonlarda yaptıkları aramada ikametlerden çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirdi. 15 Temmuz 2016 gününden bu tarihe kadar Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütünden 4 bin 163 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan bin 354'ü tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.