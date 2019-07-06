Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
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15 Temmuz için özel internet sitesi yayında

11 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu www.15temmuz.gov.tr adlı internet sitesi açıldı.

15 Temmuz için özel internet sitesi yayında, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ve kurumsal kimlik haritasının bulunduğu www.15temmuz.gov.tr adlı internet sitesi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi üçüncü yıl dönümü için düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından www.15temmuz.gov.tr adlı internet sitesi oluşturuldu.

İnternet sitesinde 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor. www.15temmuz.gov.tr sitesinde ayrıca etkinliklerde kullanılacak 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
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