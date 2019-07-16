Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz için şehitlikte tören düzenlendi
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15 Temmuz için şehitlikte tören düzenlendi

2 saat önce

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla Lüleburgaz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz için şehitlikte tören düzenlendi, System.String[]
Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla Lüleburgaz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sami Saçkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program Hürriyet Ortaokulu Müdürü Murat Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Kaya yaptığı açıklamasında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ülkemizin içinde bulunan hain ve işbirlikçiler tarafından uygulamaya konulmuş bir girişim olduğundan bahsederek, Türk Milleti'nin bu kalkışmaya karşı dik duruş sergilediğini ve silahların karşısına siper olarak milletimizi ve ülkemizin birliği, için seferber olduğunu söyledi.

Saygı duruşundan bulunulmasının ardından Hürriyet ortaokulu Müzik Öğretmeni Güliz Algan eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Program Burgazkent Camii İmamı Murat Şenses ve İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okumasıyla devam etti.

Program Lüleburgaz şehitliğinin ziyaret edilmesi ve şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz Kaymakamlığı, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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