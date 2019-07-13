Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular
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15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular

2 saat önce

Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Türk Bayrağı'nın yer aldığı Türkiye Haritası koreografisi oluşturdu.

15 Temmuz için Türkiye koreografisi oluşturdular, System.String[]
Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü çalışanları, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Türk Bayrağı'nın yer aldığı Türkiye Haritası koreografisi oluşturdu.

Karabük İl Özel İdare Müdürlüğü Hamzalar Ek Hizmet binası önünde bir araya gelen çalışanlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' öncesinde hain darbe girişimine karşı olduklarını gösteren birlikte Türkiye'yiz koreografisi oluşturdular. Dev Türk bayrağı açarak oluşturulan koreografide haykıran çalışanlar hep bir ağızdan 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' dedi.

Karabük İl Özel İdare genel Sekreteri Mehmet Uzun 15 Temmuz'da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşında olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye ve büyük Türk milleti vardı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun" dedi. - KARABÜK
Karabük, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
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