15 Temmuz İstiklal Sergisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Köprüsü'nde açılan '15 Temmuz İstiklal Sergisi' yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezerken hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirten vatandaşlar, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 4. yıl dönümü münasebetiyle Galata Köprüsü'nde açılan '15 Temmuz İstiklal Sergisi' yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz 2016 gecesinde çekilen ve akılda kalan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürek olarak yazdığı şanlı zafere bir kez daha tanıklık etmenin gururunu yaşıyor. Sergiyi gezerken hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirten vatandaşlar, benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için de dua ediyor. Her fotoğrafın altında İstiklal Marşımızın dizelerinin yer aldığı sergi, 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergiyi gezerken çok duygulandığını belirten Tülin Deniz, "Teker teker tüm resimlere baktım. Tüylerim diken diken oldu. İstiklal marşını okurken onca acılı resmi görünce dört yıl önce yaşananlar tekrar aklıma geldi. Bir yandan duygulandım bir yandan üzüldüm. Sergiyi gezmek çok güzeldi. Milletimizin, vatanımızın arkasındayız. Bu millet bu vatan bizim" dedi.

Yusuf Burak Kalkan ise, bu sergi 15 Temmuz gecesi yaşanılanları unutmamamız açısından önemli olduğunu ifade ederek, "O gece biz de dışarı çıkmıştık. Bu sergi bizim gibi gençlerin geçmişte yaşanan olayları unutmaması açısından da çok iyi olmuş. Bu tür çalışmaların daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'u gezmek için Almanya'dan geldiklerini belirten Kader Deniz de, "Tramvayla geçerken serginin ilgilerini çektiğini belirterek, "Gelip resimlere göz attık. Fotoğraf çekildik. Güzel bir sergi olmuş. Çok duygulandık. Biz 15 Temmuz 2016 da Almanya'daydık. O gün yaşananları haberlerde gördük ve neler oluyor diye afallamıştık. O günü tekrar hatırladık" ifadelerini kullandı.

Sergiyi görünce çok gururlandığını ifade eden Murat Aklamaz ise, "Bugün şeref verici bir gün. Milletimizin o geceki kahramanlığı yüzyıllarca dillere destan olacak" diye konuştu.

Muhammed Kamak da serginin önemine değinerek, "Geçmişimizi unutmamanın geleceğimize yön vereceği için bu sergi çok iyi düşünülmüş bir etkinlik" dedi. - İSTANBUL