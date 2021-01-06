Son dakika haberi... 15 Temmuz kahramanı paşanın acı günü - Son Dakika

- 15 Temmuz kahramanı paşanın acı günü

GAZİANTEP - Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu akşam dönemin özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçerek direnen Korgeneral İrfan Özsert'in babası hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Hayri Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 günün akşamında Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direnen İrfan Özsert'in bir süredir korona virüs nedeniyle tedavi gören babası Hayri Özsert, yaşal mücadelesini kaybetti. Nizip Eski Nüfus Müdürü olan Hayri Sert'in cenazesi, Nizip Hazreti Ali Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Korgeneral İrfan Özsert'in metanetli olduğu gözlenen cenaze törenine, 2 Ordu Komutanı Metin Gürak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesindeki çok askeri, sivil erkan, yakınları katıldı.