Son dakika... 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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Son dakika... 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15.07.2022 12:11

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden 12 Ekim 2016'da Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük'ün babası Nihat Öklük, AA muhabirine, Ordu'dan geldiklerini ve Ömer Halisdemir'in kabrinde dua okuduklarını söyledi.

Kendi evlatlarının da şehit olduğunu belirten Öklük, "Bu vatan için şehit oldular, gururluyuz. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. Evlatlarımız korudu, görev esnasında şehit düştüler. Acımız büyük ama vatan sağ olsun." dedi.

İstanbul'dan gelen İlyas Çiftçi de Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret etmenin gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı, keşke böyle bir olaya hiçbir şekilde maruz kalmasaydık ama şunu bir kez daha gördük ki her ne şekilde yaşanacaksa yaşansın Ömer Halisdemir bir taneydi öldü, arkasında binlerce var. Ömer Halisdemir'lerin bu vatanda bitmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kayseri'den gelen Abdullah Keyin ise "Nur içine yatsın, mekanı cennet olsun. Çok istedim, 6 sene oldu gelmeyi, kısmet bu güneymiş. Çok duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez." ifadelerini kullandı.

Ayşe Keyin de şehit Ömer Halisdemir'le çok gururlandığını dile getirerek, "Böyle yiğitler olduğu müddetçe Türkiye asla ezilmez. Bunların sayesinde biz ayaktayız, mekanı cennet olsun." dedi.

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Son dakika haber | 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor Son dakika haber | 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir unutulmuyor 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE ÖMER HALİSDEMİR'İN KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika
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