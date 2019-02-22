Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Hareketli Dakikalar

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Hareketli Dakikalar

25 dakika önce

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Hareketli Dakikalar, System.String[]
Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde bulunan bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Şüpheli paket ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, şifreli çantanın bulunduğu kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket, bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan çantanın boş olduğu anlaşılırken, yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Kızılay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarık Çamdal: Yeniden Milli Takım Formasını Giymek İstiyorum Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:28:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Hareketli Dakikalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]