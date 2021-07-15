15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyelerince düzenlenen etkinliğe, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam edildi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla her yaştan nöbete katılan vatandaşlara, Türkiye'de yaşayan yabancıların da katılması dikkati çekti.

Demokrasi nöbeti kapsamında çeşitli etkinliklerle sürecek programın, Millet Camisi'ne yürüyüş ve sabah namazının ardından sona ermesi planlanıyor.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşların darbecilere karşı durduğu meydanlardan biri olmuştu. Darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından da Kızılay'da vatandaşlarca demokrasi nöbeti tutulmuştu.