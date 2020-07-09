15 Temmuz klibine yoğun ilgi - Son Dakika

15 Temmuz klibine yoğun ilgi

15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü yaklaşırken, Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına yapılan "15 Temmuz Marşı; Uyandı Bir Millet" isimli klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü yaklaşırken, Malatya İnönü Üniversitesi tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına yapılan "15 Temmuz Marşı; Uyandı Bir Millet" isimli klip, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, "Söz ve müziği Prof. Dr. Ersan Çiftçi (Kültür Arş. Merkez Md.) hocamıza ait "15 Temmuz marşı; Uyandı Bir Millet" klibini yapanlara teşekkür" ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ersan Çiftçi'nin bestelediği marş, ilk olarak 30 Ekim 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 140 kişilik İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Orkestra ve Korosu seslendirmişti. 15 Temmuz şehitleri anısına bestelenen marş daha sonra klip haline getirilerek, sosyal medyada yayınlanmaya başladı.


15 Temmuz demokrasi günü yıldönümü öncesinde ise klip, en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz klibine yoğun ilgi - Son Dakika
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