15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması" düzenlediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak "15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması" düzenlediklerini bildirdi.
Altun, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizin onurlu direnişini, şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hain kalkışmanın 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak '15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması' düzenliyoruz." ifadesini kullandı.
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