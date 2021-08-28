15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi

Yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı. Metrobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.

Metrobüsten inen yolcular boğazın tadını çıkarırken köprü üstünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.

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