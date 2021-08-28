Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular, bir süre köprü üstünde beklemek zorunda kaldı.
Metrobüsten inen yolcular boğazın tadını çıkarırken köprü üstünde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Araç arızası nedeniyle köprünün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yolcular, bir süre sonra arkadan gelen başka bir metrobüse alındı. Metrobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.
Son Dakika › Ekonomi › 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi - Son Dakika Ekonomi