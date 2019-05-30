15 Temmuz Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen cezaları affeden kanun teklifi Meclis'ten geçti.
43 dakika önce
15 Temmuz Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen cezaları affeden kanun teklifi Meclis'ten geçti.
15 Temmuz Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen cezaları affeden kanun teklifi Meclis'ten geçti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
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