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15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika

15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:38
15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış programına Vali Makas ile birlikte Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilgili olarak hafta başından beri bir dizi etkinlikler yapıldığını ifade eden Vali Makas; "Gayemiz 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak. Bu noktada inşallah tüm Erzincanlılara hizmet edecek sergimizi açıyoruz. O karanlık gecenin vahametini anlatmak ve kahramanlarımızı anmak adına buradayız." dedi.

Yapılan açılışın ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide vali ve beraberindeki protokol üyeleri 50 fotoğraf, 161 kitap ve 8 yerel gazetenin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Serginin ardından Erzincanlı 15 Temmuz Gazilerinin yaşadıklarının anlatıldığı "15 Temmuz Erzincan Gazileri" isimli kitap Vali Mehmet Makas ve beraberindeki il protokolü tarafından vatandaşlara dağıtıldı. - ERZİNCAN

15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı
15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı
15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı
15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı

Kronoloji, 15 Temmuz, Erzincan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz konulu Kitap Sergisi açıldı - Son Dakika


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