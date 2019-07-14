Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi mucizevi bir Türk destanıdır"
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"15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi mucizevi bir Türk destanıdır"

2 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz'un, tıpkı Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi mucizevi bir Türk destanı olduğunu bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz'un, tıpkı Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi mucizevi bir Türk destanı olduğunu bildirdi.
HSK Başkanvekili Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, yaklaşık yarım yüzyıl, asil milletin hassasiyetlerine saygılı görünerek kandırdığı tertemiz evlatlarını, bağımsız düşünemeyen, sorgulamadan itaat eden kişiler haline getirip binbir hile ile yerleştirdiği devletin kurumları içinde yine millete karşı silah gibi kullanan FETÖ'nün, yargı ve emniyet içindeki unsurları ile sahnelediği 17-25 yargı darbesi ile ulaşamadığı hain emelini gerçekleştirmek, milletin birliğine, inancınına, vatanın bütünlüğüne, özgürlüğüne, bağımsızlığına, millet iradesine ve demokrasiye karşı son darbeyi indirmek için bu kez ordu içindeki unsurlarını devreye soktuğunu kaydetti.
Ancak bu kez de karşısında genci yaşlısı, kadını erkeği topyekun kahraman Türk milletini bulduğunu ifade eden Yılmaz, "15 Temmuz, tıpkı Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi mucizevi bir Türk destanıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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