15 Temmuz led panolarla anlatıldı - Son Dakika

15 Temmuz led panolarla anlatıldı

Kamyonlardan detaylar Kamyonların üstündeki görsellerden detaylar WASHINGTON - Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, NY ve NJ'nin yanısıra ABD'nin başkenti Washington D.C.

Kamyonlardan detaylar

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Kamyonların üstündeki görsellerden detaylar WASHINGTON - Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, NY ve NJ'nin yanısıra ABD'nin başkenti Washington D.C. sokaklarında da 15 Temmuz temasını işleyen dijital sloganlarla donatılmış ilan kamyonları dolaştı.

D.C. merkezinde özellikle Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi binaları etrafında tur atan kamyonların ekranlarında, "15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi", "Türk Milletinin Zaferi" yazan sloganlar yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz led panolarla anlatıldı - Son Dakika
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22:53
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
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19:33
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15:58
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