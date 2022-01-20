Üye Girişi
15 Temmuz Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa - Son Dakika

15 Temmuz Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa

20.01.2022 15:18
15 Temmuz Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mütalaa açıklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın ise 30 yıla kadar hapsi talep edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli olan 9 eski subayın komutanlıkta yaşananlara ilişkin yargılandığı davanın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulunurken, bazı tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

"SUÇ TARİHİNDE BAŞKA BİRLİĞE GÖREVLENDİRİLEBİLMELERİ İÇİN ÜLKEDE SAVAŞ HALİ BULUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, öğrenci olan sanıkların kalkışma öncesinde Harp Akademisi'nde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zincirine uymaksızın birlik dışına çıktıklarını ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na intikal ederek bu birlik komutanının emir ve komutası altına girdikleri kaydetti. Mütalaada, "Sanıklar okulda kurmay öğrenci pozisyonundadırlar ve fiili olarak kıt'a da herhangi bir görevleri yoktur. Suç tarihi itibariyle başka bir birliğe görevlendirilebilmeleri için ülkede savaş hali ya da olağanüstü halin bulunması gerekmektedir. 15 Temmuz 2016 itibariyle ülkede ne savaş hali ilanı ne de olağanüstü hal ilanı vardır. Sanıkların 'Genelkurmay'dan emir geldi dediler, biz de emri sorgulamadık' şeklindeki savunmalarına, sanıklar kurmay öğrencisi olup başka birliğe gece vakti teamüllerde olmadığı şekli ile kendi araçları ile ancak askeri üniformaları yanlarında olacak şeklinde gitmelerinin hizmete ilişkin olmaması nedeniyle itibar edilmemiştir. Sanıklar profesyonel askerdir, böyle bir emri hayatın olağan akışına aykırı bulmaları ve sorgulamaları aldıkları eğitimin gereğidir" ifadelerine yer verildi.

8 sanığın 'anayasayı ihlale teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, bir sanığın ise 'anayasayı ihlale teşebbüse yardım' suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz toplamda 26 sanığın yargılandığı dava, 23 Mart 2018'de karara bağlandı. Davada, eski yarbay Hakan Bolat, eski binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, eski yüzbaşılar Selim Çalışkan, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Yüksel Koçak ve Teğmen Süleyman Polatöz 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski yüzbaşı sanık Olgun Yıldız'ı 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eski yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak'ın bu suçtan beraatına, 'terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanık eski üsteğmen Murat Karakaş, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve astsubay Süleyman Akgün'ün tüm suçlardan beraatına, eski astsubay Murat Akkaya hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Beraat kararı verilen tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya'nın tahliyesine karar veren mahkeme, hapis cezası alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, firari sanık eski Yarbay İsmail Girgin'in ise dosyasını ayırdı.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ile hatalı değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle 9 sanık yönünden kararın bozulmasına hükmetti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Yargıtay, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa - Son Dakika


Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak         
15:27
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Maltepe 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı olayları davasında mütalaa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement