Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi açılıyor
Son Dakika Güncel Haber

"15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi açılıyor

1 saat önce

"15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda ziyarete açılacak.

"15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda ziyarete açılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmayacağı, unutturulmayacağı ifade edildi.
Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz gecesinde kadın erkek, genç yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletimiz, birlik ve beraberliğimizi canı pahasına savunmuştur.

Türk milletinin yazdığı bu şanlı zaferi yıllar boyu nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı'nda ziyarete açılacaktır.
600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, milletimizin zaferini, büyük fedakarlığını ve mücadele azmini bir kez daha hatırlatmak için hazırlanan videolar gösterilecektir."
Türkiye, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılı bedelli ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:05:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]