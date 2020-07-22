"15 Temmuz Milletin Zaferi" dijital ortamda sergileniyor - Son Dakika

Bursa'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "15 Temmuz Milletin Zaferi" temasıyla açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mu¨cadele ve kazanılan zafer, dijital ortamda sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Millet Bahçesi'ndeki Dijital Gösterim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunulduğunu söyledi.

Dijital Gösterim Merkezi'nde her ay farklı bir tema ve konsept geliştirileceğini belirten Gölbaşı, "Dijital Gösterim Merkezi'nde, gelecek aylarda, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayii üretimlerinin dijital haritalama (mapping) gösterimi yapılacak." diye konuştu.

Gölbaşı, merkezdeki 360 derece görsel deneyim alanında, "30 Ağustos Zafer Bayramı", "Selçuklu mimarisi", "Göbeklitepe", "Anadolu'nun Yüzleri" gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

" Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağını aktaran Gölbaşı, "Merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak." dedi.

Gölbaşı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ülkenin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek amacıyla çalışmalar yaptığını vurgulayarak "Başkanlığımız, kamu kurumları ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek, vatandaşlarla devlet arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikayeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir." ifadesini kullandı.

Dijital Gösterim Merkezi

Merkezde, Fetullahçı Terör Örgu¨tu¨'nu¨n (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mu¨cadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar, temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek.

Merkezde, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığı ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan u¨ç boyutlu bir gösterim tecrübe ediliyor.

Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alacak ziyaretçiler, aynı zamanda u¨ç boyutlu hologram gösterimini seyredebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan merkezde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

Hafta içi ve hafta sonu 12.00-20.00 saatlerinde gezilebilecek Dijital Gösterim Merkezi, ücretsiz gezilebilecek.