15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Şehitlerimiz, Demokrasi Meydanı'nda rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Çanakkale Mehteran Derneğinin gösterisi ile devam etti.

Çanakkale Merkez Şehitler Camii Müezzini Burak Sevim'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun Şehitlerimiz için dua ettirmesiyle devam eden programda Vali İlhami AKTAŞ, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Millete Sesleniş Konuşmaları, kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlendi.

Çanakkale Türk Tasavvuf Musiki Korusu tarafından ilahi, kaside ve kahramanlık türküleri okumasının ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi Oratoryosunun gösterisi izlendi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeynep Dokuz ve Zeynep Gül Arıcan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında şiirler okundu.

Okunan şiirlerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Sancak Koşusuna katılan 25 milli sporcumuza karanfil vererek milli sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden programda 15 Temmuz konulu belgesel gösteriminin ardından, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan saatte bütün Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'deki bütün Camilerde ve İskele-Demokrasi Meydanında da sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Yalı Camii'nde kılınacak sabah namazıyla son bulacak.