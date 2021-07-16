15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta

16.07.2021 03:15
15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Şehitlerimiz, Demokrasi Meydanı'nda rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Şehitlerimiz, Demokrasi Meydanı'nda rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Çanakkale Mehteran Derneğinin gösterisi ile devam etti.

Çanakkale Merkez Şehitler Camii Müezzini Burak Sevim'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun Şehitlerimiz için dua ettirmesiyle devam eden programda Vali İlhami AKTAŞ, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Millete Sesleniş Konuşmaları, kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlendi.

Çanakkale Türk Tasavvuf Musiki Korusu tarafından ilahi, kaside ve kahramanlık türküleri okumasının ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferi Oratoryosunun gösterisi izlendi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeynep Dokuz ve Zeynep Gül Arıcan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında şiirler okundu.

Okunan şiirlerin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Sancak Koşusuna katılan 25 milli sporcumuza karanfil vererek milli sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden programda 15 Temmuz konulu belgesel gösteriminin ardından, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan saatte bütün Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'deki bütün Camilerde ve İskele-Demokrasi Meydanında da sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Yalı Camii'nde kılınacak sabah namazıyla son bulacak.

Kaynak: Habermetre
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Çanakkale, Milli, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler 15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
23:49 Depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkılırken 3 katlı evin üzerine devrildi
22:44 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu: 100 milyon dolarlık yardım daha yapacağız
23:27 Hasar tespit çalışmalarında gelinen son durumu Bakan Kurum paylaştı: 118 bin bina acil yıkılacak
22:10 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi
21:29 Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı
20:34 Yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
21:26 Vatandaşlarla konuşan Vali Bilgin'den dikkat çeken sözler: Durum açıklanan rakamlardan 3-4 kat daha kötü, bazı iller yeniden yapılacak
20:44 Baykar, Evim Yuvan Olsun projesine 22 adet eşyalı daireyle destek verecek
18:52 Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz suyu 20 metre çekildi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:55 Hatay'da yıkılan bir binada şaşkına çeviren görüntü! Sadece güvercin yuvalarının bulunduğu kolon yıkılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2023 05:13:04. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Milli Birlik Ruhu, Şehitler Diyarı Çanakkale'de Dimdik Ayakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement