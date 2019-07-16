Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü
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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

3 saat önce

Ankara'nın, darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, System.String[]
Ankara'nın, darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Kent meydanındaki törenler, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 15 Temmuz'da şehit olan Kahramankazanlı 9 şehidin ismi Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından okunarak, temsili yoklama yapıldı.
Etkinliğin yapıldığı alanda, 15 Temmuz'da yakıldığı için Kahramankazan'ın sembolü haline gelen, saman balyaları ve araba lastikleri de sergilendi.
Başkan Oğuz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan'ın da Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kayıtsız kalmayarak kahramanlığa giden yolu yürüdüğünü belirtti.
O gece 9 kişinin şehit, 92 kişinin de gazi olduğunu ifade eden Oğuz, "Akıllarını, fikirlerini, şahsiyetlerini 1 dolara satmış FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla, canlarıyla tarih yazan, vatanımızın, milletimizin bekası uğruna şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza rahmetler olsun. Gazilerimize fedakarlıkları ve cesaretleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler Derneği tarafından lokma tatlısının dağıtıldığı törene, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Hacı Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kahramankazan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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