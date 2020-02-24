15 Temmuz Milli İrade Derneği'nden 28 Şubat post modern darbesi etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nden 28 Şubat post modern darbesi etkinliği - Son Dakika

15 Temmuz Milli İrade Derneği'nden 28 Şubat post modern darbesi etkinliği

6 saat önce

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, 28 Şubat post modern darbesini unutturmamak amacıyla 26 Şubat'ta düzenleyecekleri etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

15 Temmuz Milli İrade Derneği'nden 28 Şubat post modern darbesi etkinliği, System.String[]

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, 28 Şubat post modern darbesini unutturmamak amacıyla 26 Şubat'ta düzenleyecekleri etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

İnci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl İçişleri Bakanlığı ile hazırladıkları geleceğin liderlerini yetiştirme projesinin başarılı geçtiğini, bu yıl da "canım ailem" projesini başlatacaklarını söyledi.

Aile içerisindeki kırgınlık, dargınlık ve ayrılıkların nedenlerini bularak Türk aile yapısındaki yaraya parmak basmak istediklerini vurgulayan İnci, "Ayrılmış olan aileler ve üniversiteyle çalışmalar yaparak inşallah bu yıl da bu projemizi tamamlamış olacağız." dedi.

Darbelerin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yaptıklarına da değinen İnci, şunları kaydetti:

"28 Şubat Darbesi'ni yeniden gündeme getireceğiz. 26 Şubat'ta Atatürk Spor Salonu'nda inşallah programımız olacaktır. Programımıza Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik, büyük ihtimalle canlı yayın olarak katılacaklardır. Diğer taraftan yine Prof. Dr. Mustafa Karataş hocamız konuşmacı olarak katılacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz. 15 Temmuz Milli İrade Derneği, Allah nasip ederse 1000 yıllar bu yapılan eziyeti asla unutmayacak ve gençlere unutturmayacak şekilde devam edecektir. 28 Şubat'ta yapılanları çok yakinen biliyoruz, herkes de biliyor ama bunları gençlerimize yeniden belirtmemiz lazım."

Ali İnci, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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