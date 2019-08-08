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15 Temmuz Otogarı otoparkları, İSPARK'a devredildi

1 saat önce

Gişelerden detaylar 15 Temmuz Otogarı otoparkları, İSPARK'a devredildi İBB, devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparklarının işletmesini İSPARK'a verdi.

Gişelerden detaylar 15 Temmuz Otogarı otoparkları, İSPARK'a devredildi
İBB, devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otoparklarının işletmesini İSPARK'a verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini İSPARK'a verdi.
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara gelerek, otogarın park alanlarının tahliye kararını Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği yetkilileriyle görüşerek uygulamayı başlattı.
Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve dernek yetkililerin burada bulunduğunu belirterek, yeni uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.
Canbaba, otobüs işletmelerinin çalışmalarına devam ettiğini aktararak, kendilerinden sadece otopark alanlarının tesliminin istendiğini anlattı.
Bu arada, polis ekipleri devir teslim sırasında otogarda güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osman Aslan, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:33 Kaynak: AA
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi
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