Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu

15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu

27 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi belirlendi.

15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi belirlendi.

Karara göre, taksi ve otomobiller otoparktan 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. İlk 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4 lira, özel otomobiller 8 lira, otobüsler ise 16 lira ödeyecek.

Bir saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksilerden her saat için 1 lira ilave ücret alınacak. Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu şehirler arası taşımacılık yapan otobüsler 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ücret ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki silahla yolu kesen şahıs, metrelerce araç kuyruğu oluşturdu Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]