Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Parkı'na Miting Gibi Açılış

15 Temmuz Parkı'na Miting Gibi Açılış

3 saat önce

Suluova Belediyesinin Cevizdibi Mahallesi'nde 4 bin metrekareden fazla alan üzerine kurduğu 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

15 Temmuz Parkı'na Miting Gibi Açılış, System.String[]
Suluova Belediyesinin Cevizdibi Mahallesi'nde 4 bin metrekareden fazla alan üzerine kurduğu 15 Temmuz Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara bu güzel mirası anlatmak boynumuzun borcudur" dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz da tarihinden aldığı güçle destansı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Üçok, "Bu millet başka bir millet. Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa, 15 Temmuz'da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Çocuklarımızın, gençlerimizin unutmaması için bu proje burada vücut bulmuştur. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı parkın açılışı dualar eşliğinde yapıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Ödül Oyununu Hangi Takım Kazandı? Lucescu'nun Temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Parkı'na Miting Gibi Açılış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]