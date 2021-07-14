15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü sebebi ile bir program düzenledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma günü olarak kutlamalar yapılırken, Düzce Valiliği'de programı belirledi. Bu kapsamda 15 Temmuz sabah saat 10'da Şehitlik ziyareti yapılacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan'ın kabri ziyaret edilecek. Programın akşam bölümü ise Anıtpark meydanında saat 20.00'da başlayacak. 15 Temmuz temalı ödüllü sergisinin de olacağı Anıtpark meydanında Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duası ile şehitlerimizin ruhu için mevlidi şerif okunacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce'ye canlı bağlantı yapacak. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise tüm camilerden sela okunacak. Sabah saat 05.00'da ise Anıtpark meydanında sabah namazı programı düzenlenecek. - DÜZCE