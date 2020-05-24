15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨'ne film seti kuruldu - Son Dakika

Birçok sektörde olduğu gibi yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sinema sektöründe "yeni normal"e geçiş süreci başladı.

Bu kapsamda daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki "Son Uyanış" filmi için ilk çekimler yapıldı.

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte c¸alıs¸ma kos¸ullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.

Sette profesyonel ekiplerce o¨lc¸u¨m yapıldı ve tu¨m yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

Özel ambulans ve salgına kars¸ı egˆitimli sagˆlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.