Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şahinbey'de yaşatılıyor
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15 Temmuz Şahinbey'de yaşatılıyor

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatılacak birçok etkinliğe imza atıyor.

15 Temmuz Şahinbey'de yaşatılıyor, System.String[]
Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatılacak birçok etkinliğe imza atıyor.

Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında 15 Temmuz, Suriye Krizi ve Türkiye Paneli, 15 Temmuz Şehitleri için mevlit, satranç turnuvası, havalı tabanca etkinliği ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nden oluşan bir dizi etkinlik düzenledi. Şahinbey Belediyesi ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyecek.

Milli birlik yürüyüşü

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne karşı, ülkeyi işgal etmek için girişilen darbeye karşı üç yıl önce meydanlara çıkan vatandaşlar ve Şahinbey Belediyesi çalışanları 15 Temmuz günü 18: 00'da Şahinbey Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenleyecek. İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direnişle vatan sevgisinin ne olduğunu tüm dünyaya gösteren kahraman yüz binler, o gecenin yıl dönümünde vatan şehitleri anılacak. - GAZİANTEP
Şahinbey Belediyesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
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