15 Temmuz Sancaktepe'de türkülerle anıldı - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de katılımıyla gerçekleşen programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kısa Film Yarışması'nda 1. Olan Harman filminin de gösterimi yapılırken etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler tarafından söylenen kahramanlık türkülerinin seslendirildiği anlarda duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Sancaktepeliler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik gününü coşkuyla kutladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreniyle devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Kısa Film Yarışması 1.'si olan Harman filminin de dev ekranda gösterime sunulduğu programda Sancaktepeliler duygu dolu anlar yaşadı. Film gösteriminin ardından Müzik Akademisi Öğrencilerinin Kahramanlık Türküleri konserinin verildiği program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Siyasi parti ilçe yöneticilerinin de katıldığı programda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kürsü konuşmalarını gerçekleştirdi. Kürsü konuşmalarının ardından tüm coşkusuyla devam eden program Kur'an Tilaveti ve Sala okunmasıyla sona erdi.

"Darbeci hainlerin yaptıklarını hazmedemiyoruz"

Program sonrası konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Döğücü, "Artık bu devirde darbe olmaz derken kendi ordumuz içerisinde çeteleşmiş, bir grubun milletin silahını tekrar millete çevirdiği bir akşamı yaşadık. Dünya tarihinde görülmemiş bir darbe kalkışmasını yaşadık. Bir yandan o gece darbecilere karşı şehit düşen 251 vatandaşımızı hatırlayıp onur ve guru duyuyoruz diğer yandan da milletin içine yuvalanmış bu hain çetenin yaptıklarını asla hazmedemiyoruz. Bunun için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ilan edildi. Çünkü o gece hiç kimse siyasi kimlik, etnik köken gözetmeden birbirine kenetlenerek bütün dünyaya bu milletin demokrasiye kenetlendiğini gösterdi. Bizler de Sancaktepe halkıyla beraber yine meydanlara geldik. O karanlık gecenin gerisinde bıraktığı acılarla birlikte sabahın aydınlığını yeniden hatırlamak üzere yine bir aradayız. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Biz millet olarak onlara minnettarız" diye konuştu. - İSTANBUL