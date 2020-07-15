15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı - Son Dakika

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz'un yıl dönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi. Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı'nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran'ı kerim ve yapılan duadan sonra şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının katıldığı TBMM'deki anma töreninde CHP yer almadı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın


Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz Şehitlerine her zaman minnettar olacaktır. Şehitlerimizin bu kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.


Anma etkinliğine Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.


Şehit Akif Kapaklı kimdir?


Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur'an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe'ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bombayla şehit oldu.


Çorum Sungurlu ilçesinde bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk sahibi Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, yaşananları oğlunun haber vermesi ile öğrendi. "Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere" diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, "Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz" diyerek yola çıktı. Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı'nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı'nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, "Ben herkese hakkımı helal ediyorum benim adıma herkesten helallik isteyin" diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu.


Daha sonraki süreçte Şehit Akif Kapaklı'nın ismi Sungurlu'da mesleki ve teknik Anadolu lisesine verildi. - ÇORUM

Sungurlu, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:38:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]